ニューヨーク証券取引所＝2025年12月30日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】週明け11日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前週末比95.31ドル高の4万9704.47ドルで取引を終えた。人工知能（AI）関連銘柄を物色する動きがあったものの、米消費者物価指数（CPI）の発表を控え、投資家には様子見姿勢も見られた。米国とイランの戦闘終結に向けた協議が難航していると伝わり、交戦の長期化が懸念されたこと