科学技術政策分野における米国の著名なシンクタンクである情報技術・イノベーション財団（ITIF）は6日、中国が世界の先端産業分野で主導的地位を占めているとする報告書を発表した。報告書が追跡した10の主要先端産業のうち、中国の総生産額はすでに世界全体の4分の1に迫り、うち7分野で世界をリードしている。科技日報が伝えた。報告書は世界の貿易データを統計し、情報技術・サービス、コンピューター・電子製品、化学製品、機械