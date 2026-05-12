巨人は１２日に岐阜、１３日は福井で広島と２連戦。巨人の岐阜（長良川）での成績は、○●○●●○○○●の５勝４敗。福井では○●●○●○○○○○の７勝３敗とどちらも勝ち越し。岐阜での広島戦は○●●○の五分、福井で広島戦は初めてになる。岐阜を得意にしているのが吉川。現１２球団のフランチャイズ以外での成績は、４０試合あり、１４９打数４０安打の打率．２６８（［本］〈３〉、１９打点）と物足りないが、岐阜では