“令和の峰不二子”と呼ばれるモデルでタレント・阿部なつきがホワイトコーディネートをアップした。１２日までにインスタグラムで「きもちよすぎる」とコメント。青空の下、ぴったりとしたラインの白いワンピースでくつろぐ開放感いっぱいの姿を掲載した。昨年１６０センチ、４２キロと明かした阿部。ファンは「めちゃくちゃ可愛くて魅力的」「令和のマリリンマンロー」「白いワンピースがきれいでよく似合いますね」とうっ