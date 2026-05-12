NY原油先物6月限（WTI）（終値） 1バレル＝98.07（+2.65+2.78%） 戦闘終結に向けた米国の提案を受け取ったイランは対案を提示したものの、トランプ米大統領はこの対案を拒絶し、一時的に高まった停戦期待が後退した。イランは戦後賠償やホルムズ海峡の管理を主張しているほか、濃縮ウランの国外搬出を拒んでおり、米国とイランの溝は依然として大きいとみられている。 時間外取引で６月限は１００．３７ドルまで上昇