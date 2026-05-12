NY株式11日（NY時間16:24）（日本時間05:24） ダウ平均49704.47（+95.31+0.19%） S＆P5007412.84（+13.91+0.19%） ナスダック26274.13（+27.05+0.10%） CME日経平均先物62910（大証終比：+510+0.81%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は先週末終値を挟んでの振幅が続いた。イラン情勢は依然として混迷しており、原油相場の上昇が米株式市場を圧迫。今週の米中首脳会談を前に、何らかの道筋