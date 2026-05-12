「私の名前は森保一。Google Pixelを使っています」「僕の名前は三笘薫」でおなじみのGoogle Pixelシリーズの新CMに、ワールドカップの出場を控えるサッカー日本代表の森保一監督が出演する。Google Pixelのテレビ新CM「Google Pixel 10 Pro:高画質インカメ篇 #TeamPixel」に登場するもので、12日より全国で放映を開始する。森保氏はCM出演前からGoogle Pixelを愛用していたという。最近は声をかけてくれるファンとセルフィーで