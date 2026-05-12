NHK連続テレビ小説『風、薫る』の第7週「届かぬ声」の予告で古川雄大の姿が映った瞬間、SNSでは大きな反響があった。 参考：筒井道隆×森田甘路×坂口涼太郎×平埜生成『風、薫る』に集結した“クセ強医師”俳優たち 本作で古川雄大が演じるのは、当時の最先端医療をドイツで学んだ今井益男というエリート医師。りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちが梅岡看護婦養成所から実習に出向く帝都医科附属病院のクー