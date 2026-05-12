ジョスランは前走・小倉牝馬Sで念願の重賞初V。鹿戸師は「前走は出来として8割ぐらい。うまく脚をタメて、ジョッキー（ルメール）がうまく乗ってくれた」と振り返る。全兄にG1・3勝のエフフォーリアを持つ良血。「東京（カーネーションC1着）で勝った時がいい競馬。マイルは初めてだけど、折り合いを考えればいいと思う。体も増えてきて実が入ってきた」と目下の成長に託している。