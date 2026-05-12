女優の綾瀬はるか（41）とお笑いコンビ・千鳥の大悟（46）が11日、都内で映画「箱の中の羊」（監督是枝裕和、29日公開）の完成披露試写会に出席した。亡くなった息子と同じ容姿のヒューマノイドを迎えた夫婦の葛藤を描く。12日開幕の仏・カンヌ映画祭のコンペ部門に選出され、綾瀬は「丁寧に時間をかけて作った作品をより多くの人に見てもらえるのがうれしい」。俳優として初のカンヌに臨む大悟は「レッドカーペットでわしが先