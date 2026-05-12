◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断クイーンズウォークは中距離体形です。540キロ前後の大型馬にしては首差しが細め。各部位のつながりにも遊びがある。その一方、加齢とともに筋肉量が増えてきました。マイル戦に向きそうな大きな筋肉を身に付けています。顔つきはマイルを走るにはおとなし過ぎるように見えますが、昨年（2着）の馬体診断でもこんな表情を見せていたので問題ないでしょう。毛ヅヤは抜群。行き届いた手入れにも好