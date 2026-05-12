【Data展望】首位を走るオリックスは守備が堅い。今季のチーム失策数はパ・リーグ最少の9。昨年もリーグ最少の64失策に抑えており、堅実な守りは変わらない。開幕から36試合を消化。過去に両リーグで10失策を最も遅く記録したのは22年楽天の開幕50試合目。オリックスでは23年の33試合目を抜いて球団記録を更新中だ。パで今季のオリックス以上続けたのは楽天の他に91年西武（43試合目）、99年近鉄（37試合目）と2チーム。過去の