■ＹＫＴ 330円(+80円、+32.0％) ストップ高 ＹＫＴ [東証Ｓ]がストップ高。株価200円台と低位で時価総額30億円前後の超小型株ということもあり、個人投資家などの短期筋がここぞと攻勢を強めた。エレクトロニクス系機械商社で半導体分野での実績が高く、高技術力とコンサル分野のノウハウが強みとなっている。前週末8日取引終了後に発表した、26年12月期第1四半期（26年1-3月）決算は営業損益が2億1000万円（前年同期