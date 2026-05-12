■アトム 672円(+68円、+11.3％) アトム [東証Ｓ]が急反騰。同社は5月8日大引け後(15:30)に決算を発表、26年3月期の最終損益(非連結)は15億円の赤字(前の期は5.3億円の黒字)に転落したが、27年3月期は100万円の黒字に浮上する見通しとなったことで好感されたようだ。 ■ＪＩＮＳＨＤ 7,250円(+710円、+10.9％) ジンズホールディングス [東証Ｐ]が5日ぶり急反騰。前週末8日の取引終了後に発表した4