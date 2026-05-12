◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断オークスを制した半面、マイル戦には実績のないカムニャックですが、この体なら距離に泣くこともないでしょう。古馬になって全身の筋肉が強くなっています。3歳時からキ甲や首差しがしっかり抜けた完成度の高い馬体でしたが、さらに進化している。鹿毛が黒鹿毛に見えるほど毛ヅヤに深みがあります。よほど体調が良いのです。目、耳、鼻先は前方の一点に集中し、ハミ受けもちょうど良い。立ち姿に