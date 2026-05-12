愛する地元で躍動だ。巨人・吉川は、12日に故郷・岐阜での広島戦に臨む。3年連続となる凱旋に「あと何回、岐阜でできるか分からないので、岐阜をかみしめながらやりたい」と見据える。生まれ育ち、高校以降も中京、中京学院大で計7年にわたって野球に打ち込んできた。ぎふしん長良川球場での試合はめっぽう強い。初の地元での出場となった21年8月31日のヤクルト戦はソロアーチを含む3安打4打点と躍動。24年の同戦は3打数2安打