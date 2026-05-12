パラディレーヌは1番人気に支持された前走福島牝馬Sが8着。仁岸助手は「パドックでイレ込んでしまって」と敗因を分析し「今回はそれを踏まえて対策します。ここをこうしたら大丈夫という感触はあります」と手応えを得ている。先週9日に坂路馬なりで、しまい重点にラスト1F11秒9をマーク。「状態はずっといいけど使った方がいいタイプ。長くいい脚を使える馬。初めてのマイルも問題ないと思います」と変わり身を期待した。