日本野球機構（NPB）と12球団による実行委員会が11日に都内で開かれ、スイング途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を「危険スイング」と定め、退場などの罰則規定を設けることが決まった。12日から1、2軍全ての公式戦で適用される。4月16日のヤクルト―DeNA5回戦で、バットが球審の川上拓斗審判員（30）の頭部に直撃して緊急手術を受ける事態となり、早急なルール改正に踏み切った。【解説】守備妨害、走塁妨害な