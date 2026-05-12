◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断体形は中距離型、気性はマイラー。昨年の秋華賞時の馬体診断でエンブロイダリーにこんな寸評を付けました。今回も気性は変わっていません。力を入れて前方へ立てた耳、大きく開いた鼻こう、尾にも両後肢にも力が入った立ち姿です。ただし、体つきはマイル仕様になってきました。トモの筋肉がますますパワーアップしています。香港帰りの一戦、阪神牝馬S（1着）の反動もなく、腹周りはふっくら。ブ