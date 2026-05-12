挑戦者の気持ちを忘れずに戦う。ヤクルトは12日から本拠・神宮で2位・阪神との直接対決2連戦。1ゲーム差で追われる立場の池山監督は「阪神さんに勝たないと上はない。しっかり胸を借りないといけない」と強調した。8日に首位に再浮上も「まだ5月やから」と順位は見ていない。阪神とは2カードを終えて2勝4敗。森下、佐藤輝、大山の強力な中軸を擁する打線に対して「打ち合いになったら厳しい。いかに抑えきれるかが鍵になってく