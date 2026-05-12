右肘痛で出遅れていた西武の新外国人右腕ワイナンスが待望のデビューを迎える。15日からの日本ハム3連戦で1軍に合流し、来日初登板初先発する見通し。西口監督が「（今週の）どこかで投げます。本人にも伝えてある」と明かした。ファーム・リーグでは3試合に登板。9日の中日戦では11奪三振で7回1失点に抑えるなど奪三振率13・75を誇る。今季初の4連勝＆貯金3で首位オリックスとは2・5ゲーム差。さらなる浮上へ期待の新戦力が加