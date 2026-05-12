ロッテ・ジャクソンが、12日の日本ハム戦に先発する。DeNAから移籍し、6試合で2勝3敗、防御率4.50。借金7の最下位に沈む苦しい状況で先発陣の柱として期待され「チームを勝利に導いていくという気持ちを持って戦いたい。とにかく集中して臨みたい」と責任感を口にした。リーグ3位の打率.297を残す藤原は「右肩関節前方亜脱臼」の診断から一夜明けて出場選手登録を抹消。踏ん張りどころを迎えた。