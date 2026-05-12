◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断オークス、秋華賞の2冠牝馬チェルヴィニアは典型的なステイヤー体形です。胴長で飛節の角度が浅い。背中から腰にかけてのつくりには余裕があります。その半面、前進気勢は強そうです。鼻先に力を入れてハミを強くかんでいます。両耳に力を入れて前へ倒しています。四肢にも力が入っている。マイル戦に欠かせない前向きさがうかがえる立ち姿。体形的に不向きな距離を前向きな気性で乗り切れるか