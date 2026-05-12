◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断鈴木康弘元調教師（82）がG1有力候補の馬体ベスト5をセレクトする「達眼」。「第21回ヴィクトリアマイル」（17日、東京）ではエリカエクスプレス、カムニャック、エンブロイダリー、クイーンズウォーク、チェルヴィニアをピックアップした。中でも達眼が捉えたのはメンコを外したエリカの顔つき。イレ込み癖を封印した穏やかな素顔が成長の証だ。なくて七癖といいます。どんな人でも多少の癖は