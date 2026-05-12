ドロップオブライトは昨年のターコイズS1着などマイルで【1・1・2・0】と全て3着以内。中西助手は「東京マイルは走ったことがないのでそこがどうか」としつつも「これぐらいの距離が合うんでしょうね」と愛知杯10着からの1F延長を歓迎した。7歳でも衰えは感じさせず「カイバをよく食べられるようになって心配がないです。調教もしっかりこなせているので」と充実ぶりを伝えた。