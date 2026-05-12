観音寺が韓国側に提供した仏像の3Dデータの一部（田中節孝前住職提供・共同）【ソウル共同】長崎県対馬市の観音寺で2012年に盗まれ韓国に持ち込まれた後、昨年返還された仏像を巡り、日本側が提供した3Dデータに基づき韓国で作られたレプリカが完成し、仏像の所有権を主張してきた忠清南道瑞山市の浮石寺に17日に安置されることが12日、分かった。日本側関係者も招いて協力への謝意を伝える。複数の関係者が明らかにした。仏像