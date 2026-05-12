村上は既に15本塁打米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手はメジャー1年目の今季、ここまで15本塁打と長打力を発揮。パワーを認められているが、ネット上では村上の話題で日米の野球ファンが交流を深めることも。米国の番組ホストも虜になった日本の愛らしい存在を明かした。米ポッドキャスト番組「ベースボール・イズント・ボーリング」の女性ホスト、コートニー・フィニカムさんは自身のXで「ムネタカ・ムラカミがホ