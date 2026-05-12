俳優の山村紅葉が、母で作家の山村美紗が亡くなった年齢と同じ65歳で小説家デビュー。本格京都サスペンス『祇園の秘密 血のすり替え』が、6月17日に双葉社より発売されることが決定した。【写真】山村紅葉・著『祇園の秘密 血のすり替え』書影2時間ドラマなどで長年活躍し、“サスペンスの女王”として知られる山村紅葉が、満を持して小説家デビューする。本作は、俳優として培ってきた観察力と表現力、そしてこれまでの人生