日本でも「高身長アスリート」として知られる大谷翔平選手。しかし実はその体格は、体の大きな選手が集まるアメリカでもたびたび話題になっています。 大谷選手の身長は193cm。高身長を活かしたパワフルな投打が魅力で、2026年3月にはMLB公式サイトのプロフィール表記が190.5cmから193cmへ修正されたことも話題となりました。 日本人男性の平均身長がおよそ171cm前後、女性がおよそ158cm前後と言われる中、大谷選手