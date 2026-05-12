バレーボール女子日本代表の記者会見が１１日、東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われた。北窓絢音（ＳＡＧＡ久光）は「守備でいい流れを作って、チームに貢献したい」と代表２年目へ目標を語った。今季のＳＶリーグではチームの優勝に貢献。優勝決定後は「気合を入れ直そう」とインナーカラーを金髪に染めた。代表では金髪や赤髪など、ヘアカラーにこだわる選手も多い。北窓も「ひと癖与えたい」と見た目