“推し活”という言葉もすっかり定着し、楽しみ方を広げてくれる関連グッズも続々と登場。推しをおしゃれに引き立てるだけでなく、アイデア次第で自分らしさを表現できるアイテムとして、人気が高まっている印象です。今回は【セリア】で見つけた「推し活グッズ」をピックアップ。夏らしいデザインで、思わず一緒にお出かけしたくなるはず！ ゴールドカラーが高見え！ クリアが可愛い超ミニケース ゴ&