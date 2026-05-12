巨人の戸郷翔征投手（２６）が１１日、約２年ぶりの舞台となる岐阜開催、１２日・広島戦での今季初勝利を誓った。長良川球場での登板は２４年９月５日のヤクルト戦以来２度目。中４日でマウンドに上がり、７回１安打無失点で３年連続２ケタ１０勝目をつかんだ吉兆の地だ。「場所が変わっても、今までやってきたことをやれれば」と、全力で白星をつかみにいく。脳裏に残る好投した自分の姿。戸郷が今季初勝利を目指し向かうのは