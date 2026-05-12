◆大相撲▽夏場所２日目（１１日、両国国技館）２場所連続制覇を目指す大関復帰の霧島が、東前頭２枚目・義ノ富士を突き落とし、２連勝とした。横綱・豊昇龍が右太もも裏の負傷で休場し、２横綱１大関が不在となった場所で、看板力士として好スタートを切った。大関・琴桜は小結・若隆景に寄り切られ、２連敗を喫した。若隆景は２連勝。小結・高安も西前頭２枚目・一山本を引き落として２連勝とした。＊＊＊＊霧島に