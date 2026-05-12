新日本プロレスの“猛牛”天山広吉（５５）が１１日、都内で記者会見を開き、現役引退を表明した。腰や膝のけがでリハビリを続けていたが、現役続行が難しいと判断したという。８月１５日の両国国技館大会で引退試合を行う予定で、引退後も新日本所属のまま芸能活動を行う。パワフルで武骨なファイトで真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」を３度制し、ＩＷＧＰヘビー級王座も４度戴冠。小島聡（５５）と「テンコジ」としてプロレス