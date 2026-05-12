下半身のコンディション不良で戦列を離れていたＤｅＮＡ・筒香嘉智内野手（３４）が、１２日からの中日３連戦で１軍復帰する見通しであることが１１日、分かった。筒香は４月１９日に出場選手登録を抹消され、８日のファームリーグ・ハヤテ戦で実戦復帰。計３試合に出場し５打数１安打だったが、一塁の守備もこなした。相川亮二監督（４９）は「打撃だけでなく守備もしっかりできるのを確認して、問題がなければ」と話しており