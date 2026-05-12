プロ野球で危険なスイングをした打者に対して「警告」「退場」などの罰則が導入されることが１１日、決まった。都内で行われた日本野球機構（ＮＰＢ）と１２球団による実行委員会で承認された。打者の手から離れたバットが球審の頭に直撃した事故を受けての罰則規定で、１２日から１、２軍全てで適用される。打者の手から離れたバットが球審の川上拓斗審判員（３０）の頭部を直撃した事態から１カ月弱。ＮＰＢ、１２球団が満場