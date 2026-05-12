24年ダービー7着後、秋に左前浅屈腱炎が判明し、休養していたシュガークンが約2年ぶりに復帰する。10日は坂路で吉村（レースは武豊）を背に4F49秒8（1F12秒0）と猛時計をマークした。宮本助手は「帰ってきた時は馬体に余裕があってどうかなと思ったけど、攻め馬で凄く動くようになっている。息もスッと入っていた。前向きさがあるし体がしっかりしたのかな」と目を細める。「今は520キロ（前走504キロ）くらいで輸送で少し減る