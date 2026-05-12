ヤクルトの池山隆寛監督（６０）が１１日、２位・阪神との首位攻防戦となる１２日からの２連戦（神宮）に向けて必勝を誓った。今季、虎との対戦は２勝４敗で２連敗中。「苦手（な相手をつくること）と連敗は避けなきゃいけない。断ち切るところは必要」と強い覚悟を口にした。相手先発の攻略も重要なポイント。１３日に先発予定の高橋には４月２９日の対戦でわずか３安打、二塁も踏めずに零敗を喫した。３試合連続完封中の左腕