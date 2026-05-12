前走・金鯱賞5着のドゥラドーレスが念願の重賞初Vを目指す。7日の1週前追いはWコースで7F96秒6〜1F11秒0。反応良く伸びた。宮田師は「しっかり負荷をかけられているし、息遣いからも中身は整っている。体の張りもいい時と遜色ない」と手応え。昨年エプソムCから今年初戦のAJC杯まで重賞で4戦連続2着と好走も、まだVがない。指揮官は「長く脚を使えるので（直線の長い）新潟コースはいいのでは」と初参戦の新潟で快走を期待して