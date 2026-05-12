昨年１１月に巨人を自由契約となったオコエ瑠偉外野手（２８）が１０日（日本時間１１日）、メキシコリーグのキンタナ・ロー・タイガースと合意したと球団がＸで発表した。オコエは２月に同リーグのモンテレイ・サルタンズと合意したが、公式戦２試合に出場した後、５月１日付けで自由契約となり、退団した。球団は「日出ずる国からキンタナ・ローへ、オコエ瑠偉が打線にパワーをもたらすためにやって来るようこそタイガース