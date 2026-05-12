スペインのガルシア保健相はさきほど、クルーズ船「MVホンディウス号」から下船し、スペインに帰国した14人のうち1人が到着時に実施されたPCR検査で暫定的に陽性反応を示したと発表しました。陽性反応を示した1人は隔離されていて、無症状で容体は良好だということです。残る13人は暫定的に陰性で、ガルシア保健相は数時間以内に最終的な結果が判明する予定だとしています。