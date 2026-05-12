スペイン保健省は11日、スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島で、クルーズ船「MVホンディウス号」から乗客全員と乗員の一部を下船させる任務が完了し、クルーズ船はオランダに向けて出航したと発表しました。「MVホンディウス号」には26人の乗員が残っていて、オランダで消毒の作業をする予定だということです。