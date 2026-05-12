4人組グループ・Aぇ! groupの冠番組フジテレビ系バラエティー『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週火曜深0：15／12日深0：25）のきょう12日放送回は、「令和の最強モテメイクって何？」をテーマに、メンバーたちが最新のモテメイクを自ら体験しながら検証していく。【番組カット】楽しそう！笑顔を浮かべる小島健の隣で爆笑する正門良規同番組は、Aぇ! groupが“今本気で気になっていること”を、全力で検証していくガムシャラア