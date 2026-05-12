「大相撲夏場所・２日目」（１１日、両国国技館）横綱豊昇龍（２６）＝立浪＝が夏場所２日目の１１日、休場した。初日の高安戦で敗れた際に負傷。「右ハムストリングス損傷で約２週間の安静を要する見込み」との診断書を提出した。師匠の立浪親方（元小結旭豊）は「ファンの皆さんに申し訳ない」と語った。自力で歩けない状態で１０日夜に休場を決めた。「しようがない」と声をかけると、豊昇龍は「すいません」と返したとい