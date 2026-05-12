「大相撲夏場所・２日目」（１１日、両国国技館）大関霧島は義ノ富士を見応えある攻防の末に突き落とし、初日から２連勝。初日の取組で右太もも裏を痛めた横綱豊昇龍がこの日から休場し、横綱大の里、大関安青錦と２横綱３大関のうち３人が不在の異常事態。琴桜が２連敗に沈む中で、１２場所ぶりに復帰した大関が番付通りの存在感を発揮し、場所をけん引する。結びを締めた霧島は分厚い懸賞の束を手に、歓声の中さっそうと花