バレーボール女子日本代表のキックオフ会見が１１日、都内で行われ、合宿に参加している２８選手が登壇。会見では今季の新ユニホームも発表された。ミズノが行った歴代ユニホームについてのファン投票で最も支持を集めた１１〜１２年シーズンのものから着想を得て、デザインが決定した。燃え上がる炎のような模様で、赤、青、白の３色展開。１２年ロンドン五輪銅メダルの木村沙織さんは「すごくうれしいし、懐かしい」と笑顔を