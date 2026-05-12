バレーボール女子日本代表のキックオフ会見が１１日、都内で行われ、合宿に参加している２８選手が登壇した。主力アタッカーの佐藤淑乃（２４）は「今季は五輪出場権をかけた試合がある。去年とは違った思いで、覚悟を持って今回の合宿にきた。しっかりチームに貢献したい」と力を込めた。８月に中国でアジア選手権が開催され、優勝すれば、２８年ロサンゼルス五輪出場権を獲得できる。合宿に参加してまだ３日だが、アクバシュ