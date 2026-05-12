バスケットボール、りそなＢリーグ１部（Ｂ１）の広島ドラゴンフライズが１１日、広島市中区のホテルで「パートナー感謝の会」を開催した。行政関係者やパートナー企業など約５００人が参加した。今季は３１勝２９敗で、西地区７位でシーズンを終え、２季連続でチャンピオンシップ（ＣＳ）進出を逃した。来季からリーグの新たなトップカテゴリー「Ｂリーグ・プレミア」で戦う。朝山正悟ヘッドコーチ（ＨＣ＝４４）は、巻き返しに