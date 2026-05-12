サッカー元日本代表ＤＦ内田篤人氏（３８）が、Ｗ杯北中米大会開幕まであと１カ月と迫った１１日、都内での「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６ＤＡＺＮキックオフカンファレンス」に出席。日本代表で前人未到の５大会連続Ｗ杯出場を目指すＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝へエールを送った。内田氏と長友は１４年ブラジル大会でともにプレー。動画配信サービス「ＤＡＺＮ」のアンバサダーを務める長友が、５度目のＷ杯への意