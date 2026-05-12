阪神の伏見寅威捕手（３６）が１１日、自身の誕生日である１２日のヤクルト戦（神宮）でバースデー星を目指す。先発する西勇が前回登板した４月３０日のヤクルト戦（神宮）では白星に導いており、再びスタメン出場が濃厚となっている。伏見にとって誕生日は良い思い出が少ないという。日本ハム時代の２０２４年には新庄監督から九回に代打で送り出され、同点適時打を放っているが「野球でいったら完全にそれですね。それくらい